406 л.с., 10-ступенчатый «автомат», полный привод и адаптивная подвеска уже в базе. Представлен Lincoln Aviator 2025 — это «люксовый Ford Explorer»

Ford представила на домашнем рынке обновлённый внедорожник Aviator. Рестайлинговая модель отличается новым оформлением передка, новой медиасистемой Digital Experience с увеличенным экраном и (впервые) полуавтоматической системой автономного вождения BlueCruise.
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