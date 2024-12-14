Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде

В столице Руанды Кигали состоялась церемония вручения наград ФИА. Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену вручили трофей за четвертое личное чемпионство в «Формуле-1», его коллегам из «Макларена» и «Феррари» Ландо Норрису и Шарлю Леклеру – призы за второе и третье места по итогам сезона-2024.