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Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде

Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде

В столице Руанды Кигали состоялась церемония вручения наград ФИА. Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену вручили трофей за четвертое личное чемпионство в «Формуле-1», его коллегам из «Макларена» и «Феррари» Ландо Норрису и Шарлю Леклеру – призы за второе и третье места по итогам сезона-2024.

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