Президент Александр Лукашенко вывез министра в поле и заставил рыть землю

Александр Шарапов

Александр Григорьич, как и все НОРМАЛЬНЫЕ государственные деятели, ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ блюдёт интересы в первую очередь БЕЛОРУССКОГО народа. Хотя немало шкур из нашей Российской "элиты" пытались заставить его свернуть с в этом А кто ж тогда? Что ли Ким Чен Ын?