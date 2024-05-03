Президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Костюковичскому району республики потребовал от министра сельского хозяйства найти в земле зерно.
Президент Александр Лукашенко вывез министра в поле и заставил рыть землю
Комментарии
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Алексей Тан
Но это не делает Лукаша, другом народа Российского (Русских).
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17 час.
МБ
Максим Буров
Представил на минутку, как наш президент даёт мл. Патрушеву команду-Ищи зерно! А наш министр в ответ-Какое?
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16 час.
Александр Шарапов
Александр Григорьич, как и все НОРМАЛЬНЫЕ государственные деятели, ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ блюдёт интересы в первую очередь БЕЛОРУССКОГО народа. Хотя немало шкур из нашей Российской "элиты" пытались заставить его свернуть с в этом А кто ж тогда? Что ли Ким Чен Ын?
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12 час.
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