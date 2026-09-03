Путин озвучил потери украинских войск: до 12 тысяч в месяц

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что украинские войска ежемесячно теряют от 8 до 12 тысяч человек, подчеркнув, что потери превышают влияние мобилизации и возвращения раненых из госпиталей.