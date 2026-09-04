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Нижегородская правда

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Всероссийская Летняя Гимназиада пройдет в Нижегородской области в сентябре

Всероссийская Летняя Гимназиада пройдет в Нижегородской области в сентябре

С 5 по 14 сентября в Нижегородской области пройдет Всероссийская Летняя Гимназиада 2026. В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов из 19 субъектов РФ.

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