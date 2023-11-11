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КНДР обвинила США в разжигании конфликта на Корейском полуострове

КНДР обвинила США в разжигании конфликта на Корейском полуострове

Представители Министерства иностранных дел КНДР выступили с обвинением в адрес американского государственного секретаря Энтони Блинкена, заявив, что он способствует разжиганию конфликта на Корейском полуострове.

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