КНДР обвинила США в разжигании конфликта на Корейском полуострове

Представители Министерства иностранных дел КНДР выступили с обвинением в адрес американского государственного секретаря Энтони Блинкена, заявив, что он способствует разжиганию конфликта на Корейском полуострове.
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