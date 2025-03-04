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Вечерний Новосибирск

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О залежах редкоземельных металлов в Сибири рассказала ученый НГПУ Кандалинцева

О залежах редкоземельных металлов в Сибири рассказала ученый НГПУ Кандалинцева

– Наталья Валерьевна, что такое редкоземельные металлы, почему их так называют? – Редкоземельными металлами в науке называют семейство из 17 близких по свойствам металлов: скандий, иттрий, лантан и семейство лантаноидов.

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Комментарии
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Betahon
В СССР такие &quot;ученые НГПУ&quot; в лучшем случае подлежали краткосрочной изоляции в местах не столь отдаленных, т.к. они являлись источником сведений составляющих ГТ, разглашение которой преследовалось по закону. Сведения о разведанных полезных ископаемых составляли ГТ и охранялись законом, чтобы никакой лукавый глаз не пялился на скрытые богатства нашей страны!
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21 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
У нас и без учёных есть кому передавать секретные данные зарубежным спецслужбам. Почти у всех чиновников высокого ранга имеются  недвижимость и счета за бугром.Да и детишки там.
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18 час.
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