О залежах редкоземельных металлов в Сибири рассказала ученый НГПУ Кандалинцева

Betahon

В СССР такие "ученые НГПУ" в лучшем случае подлежали краткосрочной изоляции в местах не столь отдаленных, т.к. они являлись источником сведений составляющих ГТ, разглашение которой преследовалось по закону. Сведения о разведанных полезных ископаемых составляли ГТ и охранялись законом, чтобы никакой лукавый глаз не пялился на скрытые богатства нашей страны!