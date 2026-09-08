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Регионы России

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Военный суд санкционировал заочный арест технолога мясокомбината «Селятино» по делу о некачественной тушенке для Минобороны

Военный суд санкционировал заочный арест технолога мясокомбината «Селятино» по делу о некачественной тушенке для Минобороны

Военный суд России принял решение о заочном аресте Зинаиды Грищук, технолога мясокомбината «Селятино», которая обвиняется в поставках некачественной тушенки для нужд Минобороны РФ.

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