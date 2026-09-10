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Царьград

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МККК назвал вооруженные конфликты главной проблемой Африки

МККК назвал вооруженные конфликты главной проблемой Африки

Руководитель МККК в России и Беларуси, Рания Машлаб, на конференции НИУ ВШЭ заявила, что основная проблема Африки — вооруженные конфликты, из-за которых 98% жителей Западной Африки страдают от нехватки продовольствия.

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