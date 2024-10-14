Почти тонну рыбы незаконно выловили приморские браконьеры

Полицейские Приморья изъяли у браконьеров 930 килограммов рыбы лососевых пород. Поимка рыболовов, незаконно занимающихся выловом, стала возможна в рамках очередной антибраконьерской операции «Путина-2024», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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