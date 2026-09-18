Биолог Маевская рассказала о появлении редкого орлана в Волновахском районе

Орлана-белохвоста заметили в селе Викторовка Волновахского района ДНР, где ранее не было точных данных о гнездовании этой редкой птицы, рассказала Донецкому агентству новостей биолог Юлия Маевская.
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