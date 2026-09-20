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Рогов: обращение Каллас по выборам в Госдуму было глупым

Рогов: обращение Каллас по выборам в Госдуму было глупым

Председатель комиссии ОП России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов назвал глупым обращение главы евродипломатии Каи Каллас к странам Евросоюза не признавать выборы в России.

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