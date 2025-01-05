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Мошенники вызывают россиян в суд

Мошенники вызывают россиян в суд

Фото: iz.ru Мошеннические схемы, направленные на россиян, становятся все более изощренными. В последнее время аферисты используют мессенджеры и электронную почту, выдавая себя за представителей судебных органов, полиции или налоговой службы.

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