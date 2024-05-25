Эндокринолог рассказала о пользе красного вина

Красное вино может быть полезнее белого за счет содержания ресвератрола, вещества, укрепляющего стенки сосудов и снижающего давление, – утверждает врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им.
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