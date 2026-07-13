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«Встреть ветер лицом»: что нужно и что нельзя делать на День Стрибога 14 июля

«Встреть ветер лицом»: что нужно и что нельзя делать на День Стрибога 14 июля

14 июля в славянской традиции связывают с Днем Стрибога – повелителя ветров и воздушной стихии. Какой смысл вкладывали наши предки в этот праздник, и какие его обряды вполне можно применить и в наши дни, в интервью «МК» рассказала психолог, специалист по древним практикам Мирослава Буш.

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