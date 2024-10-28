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Ди Каприо и Де Ниро поддержали Камалу Харрис в борьбе за пост президента США

Ди Каприо и Де Ниро поддержали Камалу Харрис в борьбе за пост президента США

Группа поддержки демократов обзавелась новыми громкими именами.В список известных голливудских актёров, поддерживающих кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, добавились такие личности как Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

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