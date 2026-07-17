Андрей Самсонов: «Победа в СВО выступает основной стратегической задачей»

«Определяющим для партийных программ в предстоящей кампании стал социально-экономический и общественно-политический контекст, в котором сегодня существует страна», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, оценивая, как партии подошли к избирательной кампании с точки зрения качественного наполнения.
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