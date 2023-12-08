Дмитрий Артюхов озвучил планы по сохранению здоровья жителей Ямала на Совете при полпреде в УрФО

Губернатор подчеркнул значительное повышение средней продолжительности жизни населения региона до более 75 лет благодаря модернизации медицинской системы, постройке новых медицинских объектов и обеспечению их современным оборудованием.
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