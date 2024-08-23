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Международная группа исследователей под руководством Элоя Пенья-Асенсио из Миланского политехнического института провела исследование долгосрочных последствий миссии НАСА DART (Double Asteroid Redirection Test), изучая судьбу обломков, образовавшихся в ре

Международная группа исследователей под руководством Элоя Пенья-Асенсио из Миланского политехнического института провела исследование долгосрочных последствий миссии НАСА DART (Double Asteroid Redirection Test), изучая судьбу обломков, образовавшихся в ре

﻿﻿Международная исследовательская группа под руководством Элоя Пенья-Асенсио из Миланского политехнического университета изучила долгосрочные последствия миссии НАСА DART (испытание двойного перенаправления астероидов), изучая роковую двойную морфологию обломков от сентябрьского удара астероида в 2022 году.

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