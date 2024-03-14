Что будет с НАТО, если Трамп станет президентом США

В США набирают обороты информационные войны в преддверии президентских выборов в ноябре 2024 года. На сей раз отличилась Хиллари Клинтон, проигравшая в 2016 году Дональду Трампу гонку за пост главы Белого дома.
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