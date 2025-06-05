В России задумались над смягчением уголовного законодательства

c рассматривает возможность повышения порога мелкого хищения и предлагает законодательно обязывать авторов инициатив по изменениям в Уголовный кодекс (УК) обосновывать свои предложения результатами уголовно-правовых и криминологических исследований .
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