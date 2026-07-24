Китай запускает ракету, которая может изменить наше понимание космоса

Сгенерировано нейросетью Midjourney, Тимофеев Олег Китайская ракета-носитель Лицзянь-1 Y15 успешно вывела на орбиту пять спутников Поделиться Китайская ракета-носитель "Лицзянь-1 Y15" успешно осуществила запуск, выведя на орбиту пять спутников, предназначенных для мониторинга космического пространства и наблюдения за поверхностью Земли.