Названы самые ужасные подарки детям на Новый год

Иногда родители дарят детям то, что уничтожает в них веру в волшебство Психолог Катерина Алексеева рассказала "Подмосковью сегодня", какие подарки не стоит дарить детям, чтобы не уничтожить в них веру в волшебство и чудо.
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