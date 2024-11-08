😱 Крымчанин убил арендодателя и сжёг тело в лесу: ему грозит 11 лет тюрьмы «Подсудимый какое-то время арендовал и проживал в жилой комнате в домовладении потерпевшего.
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😱 Крымчанин убил арендодателя и сжёг тело в лесу: ему грозит 11 лет тюрьмы «Подсудимый какое-то время арендовал и проживал в жилой комнате в домовладении потерпевшего.