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Детские площадки из зоны: осужденные ИК-41 Уссурийска работают в мебельном цеху

Детские площадки из зоны: осужденные ИК-41 Уссурийска работают в мебельном цеху

Кроватки, песочницы и машинки-беседки для малышни из пяти детских садов Уссурийска и Покровки — дело рук отбывающих наказание в исправительной колонии № 41.

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