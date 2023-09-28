Компания УАЗ проведет обновление флагманского внедорожника Патриот

О том, что модель переживет рестайлинг сообщил председатель совета директоров компании Sollers Адиль Ширинов в рамках открытия Центра продуктового развития на базе казанского инновационного технопарка «Идея».
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