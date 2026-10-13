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Отец всю жизнь собирал жуков — дочь показала его невероятную коллекцию

Отец всю жизнь собирал жуков — дочь показала его невероятную коллекцию

Девушка показала коллекцию своего отца, который посвятил изучению насекомых всю жизнь. В десятках коробок аккуратно размещены жуки самых разных размеров и видов — от крупных экземпляров до крошечных, которых можно рассмотреть только под микроскопом.

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