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Мемориал Панина. Хавронина и Нарижный, Курносенко и Варламов, Кириллова и Карпов покажут ритм-танцы

Мемориал Панина Санкт-Петербург Танцы на льду Ритм-танец Начало – 14.05 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

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