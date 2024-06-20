Дюмин: Минобороны включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды

По его словам, в этом направлении ведется работа Министерство обороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин.
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