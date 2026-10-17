Одна бессонная ночь не всегда повод полностью отказываться от активности, но нагрузку точно стоит скорректировать Занятия спортом после недосыпа или бессонной ночи могут оказаться неэффективными, так как недостаток сна влияет на концентрацию и энергетический уровень, сообщил тренер-эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Евгений Степаненко в беседе с Life.
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