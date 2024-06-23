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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Силкин: «Уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион России-2024/25. Он станет еще сильнее летом»

Сергей Силкин: «Уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион России-2024/25. Он станет еще сильнее летом»

«Уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион России сезона-2024/25. Он этим летом станет еще сильнее, для этого «Зенит» и скупает всех лучших в России.

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