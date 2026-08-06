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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков о СКА: «Задача остается неизменной – Кубок Гагарина. Тем более с таким опытным тренерским штабом. Команда приучила, что ставить только одну цель – чемпионство»

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков оценил тренерский штаб команды и высказался о задаче команды на предстоящий сезон.

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