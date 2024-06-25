Дети «единоросса», мажоры-ваххабиты, боец Хабиба: вся информация о террористах из Дагестана

алекс кузь

Погиб сторож православного храма. Кто этот национальный герой. Когда его публично представят к награде, в т.ч. от рпц рф. Памятные доски в его честь в каждом городе, на каждом вокзале. Программы тв должны начинаться с заставки фото национального героя.