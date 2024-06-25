МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • михаил некрасов
    Надо начать на ЭТО НАЧАДО ЕСТЬ ПОВОДТГАД СЕВАСТОПОЛЕМ И БОЛЬШИЕ ЖЕРТВЫ.. И ЧТО ЭТО УЖЕ ОБЬЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ СО СТОРОНЫ НЕ...Появились подробн...
  • Владимир Уфимцев
    Как это? Мы все еще торгуем с нашим реальным врагом? Который спит и видит всех нас... в гробу, в белых тапочках... Эт...Россия нашла необ...
  • Юрий Золотарев
    Побольше таких "случайностей", хороших и разных!Появились подробн...

Дети «единоросса», мажоры-ваххабиты, боец Хабиба: вся информация о террористах из Дагестана

Дети «единоросса», мажоры-ваххабиты, боец Хабиба: вся информация о террористах из Дагестана

Алексей Белкин/NEWS.ru Сегодня 829 прочитали Автор: Валентин Меликов Террористы, которые 23 июня совершили дерзкие нападения в Махачкале и Дербенте, оказались уроженцами одного села, а некоторые даже родственниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алекс кузь
Погиб сторож православного храма. Кто этот национальный герой. Когда его публично представят к награде, в т.ч. от рпц рф.  Памятные доски в его честь в каждом городе, на каждом вокзале. Программы тв должны начинаться с заставки фото национального героя.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх