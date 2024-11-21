«Укрэнерго» ввело аварийные отключения электричества в Киеве, Одесской области

На Украине в четверг, 21 ноября, «Укрэнерго» ввело аварийные отключения света. Согласно информации украинского энергохолдинга ДТЭК, электроэнергия отключена Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Украине части ДНР.
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