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Минобороны Боливии: визит президента Арсе в РФ мог привести к попытке переворота

Минобороны Боливии: визит президента Арсе в РФ мог привести к попытке переворота

Руководитель Министерства обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что визит президента страны Луиса Арсе в Российскую Федерацию мог стать одним из факторов, приведших к попытке государственного переворота.

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