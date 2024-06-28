Минобороны Боливии: визит президента Арсе в РФ мог привести к попытке переворота

Руководитель Министерства обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что визит президента страны Луиса Арсе в Российскую Федерацию мог стать одним из факторов, приведших к попытке государственного переворота.
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