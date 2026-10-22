Незнакомец посоветовал купить лотерейный билет,который принес жительнице Техаса крупный выигрыш.Жительница Техаса выиграла 38 тысяч долларов в лотерею, купив билет впервые в жизни — и то по совету случайного незнакомца.
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