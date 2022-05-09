Непутевые заметки

159 764 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Кузнецова
    Да, третья новость мне понравилась больше всего, т.к. сейчас очень хорошо видно, "кто мне друг, а кто - враг" как вну...Цена победы
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мда парни слабо вам, а вы представьте сколько у России и их союзников Китай, Индия и все страны которым вы далеко не ...Пентагон напомнил...
  • Tatyana Zaytseva
    Пусть мечтают о победах и дальше.«Почему войну не ...

Bloomberg: Япония отказывается от газа и нефти из РФ «принципиально», но не фактически

Bloomberg: Япония отказывается от газа и нефти из РФ «принципиально», но не фактически

Япония поддерживает глобальную инициативу по введению энергетического эмбарго против России. Однако, по мнению премьер-министра этого государства, Фумио Кисиды, чтобы ввести запрет на импорт нефти и газа из РФ может потребоваться много времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх