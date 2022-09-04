Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Число туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.