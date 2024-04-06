Выставка художественного творчества архангельских учёных стартует 12 апреля

Мероприятие под названием «Все начинается с мечты» пройдет в Лаверовском центре на Никольском проспекте, 20Мероприятие под названием «Все начинается с мечты» пройдет в Лаверовском центре на Никольском проспекте, 20Начало выставки в 14:00.
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