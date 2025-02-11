Онколог Каприн: средний возраст пациентов с диагнозом рак в РФ составляет 65 лет

«Омоложения» онкологических больных в России не зафиксировано за последнее время. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
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