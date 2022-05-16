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В Алматы проживает больше всего казахстанцев с минимальным доходом

В Алматы проживает больше всего казахстанцев с минимальным доходом

В тройку антилидеров вошли Мангистауская и Акмолинская области. Аналитики ranking сообщили, что больше всего домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины проживает в Алматы: 869 домохозяйств — на 1,4% меньше, чем годом ранее.

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