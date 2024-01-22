Как российские бойцы «оживляют» технику и очищают землю от мин: лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Запад» непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику и вооружение в ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении.
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