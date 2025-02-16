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5koleso.ru

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Свежие комментарии

Автомобили французских марок заметно подешевели в России: как поменялись цены на машины с пробегом за 2 года?

Подержанные французские автомобили в России стали доступнее: хотя в январе 2025 года средние цены на машины французских брендов не старше 20 лет оказались выше цен двухгодичной давности на 12,7%, относительно же января прошлого года они снизилсь ….

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