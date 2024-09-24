Bloomberg: страны Запада могут обратиться к России до саммита G20

Представители стран Запада обсуждают возможность обратиться к России перед саммитом "Группы двадцати" (G20) из-за сомнений в так называемом плане Владимира Зеленского по прекращению украинского конфликта.
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