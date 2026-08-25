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В России с 1 сентября заработают новые правила оказания платных медуслуг

В России с 1 сентября заработают новые правила оказания платных медуслуг

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила оказания платных медицинских услуг. Постановление правительства появилось на сайте опубликования правовых актов , документ заменит действующие правила и будет работать до 2031 года.

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