В курских ветклиниках вводят электронные карты для животных

Платформа позволяет вести медицинские карты четвероногих на протяжении всей их жизни. О ее внедрении рассказал руководитель Курской городской станции по борьбе с болезнями животных Вячеслав Тарасов во время визита врио председателя областного комитета ветеринарии Андрея Мосолова.
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