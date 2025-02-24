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Курские новости

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В курских ветклиниках вводят электронные карты для животных

В курских ветклиниках вводят электронные карты для животных

Платформа позволяет вести медицинские карты четвероногих на протяжении всей их жизни. О ее внедрении рассказал руководитель Курской городской станции по борьбе с болезнями животных Вячеслав Тарасов во время визита врио председателя областного комитета ветеринарии Андрея Мосолова.

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