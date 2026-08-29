Суд в США признал россиянина виновным в контрабанде запчастей для «Аэрофлота»

Суд присяжных в Южном округе американского штата Флорида признал виновным 62-летнего гражданина РФ Александра Мамонова по делу о незаконном экспорте авиационных запчастей из США в Россию.
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