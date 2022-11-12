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Конте о трансферах: «Чтобы претендовать на трофеи, нужны игроки высокого уровня. Есть примеры «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Челси»

Антонио Конте в очередной раз подчеркнул важность трансферов. – Бентанкур и Кулусевски повлияли на результат матча с «Лидсом», как и в целом с момента их перехода почти год назад.

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