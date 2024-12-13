Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин и Греф не спасут образование, пока родителям не вобьют в голову эту простую мысль

Путин и Греф не спасут образование, пока родителям не вобьют в голову эту простую мысль

Смотрю конференцию по искусственному интеллекту. Международную. Нахрен залез, подумалось после прослушивания говорящих голов в секции "Образование"   Если просто - основные тезисы там - преподаватели в российских школах перегружены бумаготворчеством - II облегчает работу преподавателя + дает учителю время уделять больше внимания общению с учениками - там еще много чего красивого Ну хорошо.

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Комментарии
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Юлия Белова
В политех, местный - я тоже сама. А дочка соседки в МГУ - уууууу! За какие деньги! Это, правда, в советские времена было, в 80-х годах.
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4 час.
Н
Николай
Воспитание - это РОДИТЕЛИ и НИКТО другой! &quot;...15 минут внимания и любви ребенку с рождения...&quot; - золотые слова! По дороге в садик мне МАМА рассказывала, а потом и экзаменовала по всем столицам стран мира. И к школе я их знал. Она со мной разговаривала, а не шла рядом, уткнувшись в смарт-фон!
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4 час.
Юлия Белова
Препод... С таким слэнгом и ошибками? Ну-ну... Вот я - препод. Насчет ведущей роли родителей - и да, и нет. Да - потому что то, что приходит из дома, действительно важно. Когда родители сначала на родительском собрании говорят: &quot;вы с ним построже!&quot; А сами всячески противодействуют моим строгостям. Звоню, спрашиваю: &quot;почему он не на занятиях?&quot; Мама: &quot;Да он приболел...&quot; или &quot;Ну давайте я напишу ему заявление по семейным обстоятельствам&quot; И оболтус за мамой - как за каменной стеной. А стоит его прижать - мама тут как тут! Как вы смеете! А нет - потому что мы тоже, грешные, чего-то да стоим. Мы скажем ребятам иногда то, что больше никто не скажет -- ни друзья, ни семья. Так что в идеале надо, чтобы школа или техникум с родителями были в одной  связке, а не противоборствующими лагерями.
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3 час.

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