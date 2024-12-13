Путин и Греф не спасут образование, пока родителям не вобьют в голову эту простую мысль

Воспитание - это РОДИТЕЛИ и НИКТО другой! "...15 минут внимания и любви ребенку с рождения..." - золотые слова! По дороге в садик мне МАМА рассказывала, а потом и экзаменовала по всем столицам стран мира. И к школе я их знал. Она со мной разговаривала, а не шла рядом, уткнувшись в смарт-фон!

Юлия Белова

Препод... С таким слэнгом и ошибками? Ну-ну... Вот я - препод. Насчет ведущей роли родителей - и да, и нет. Да - потому что то, что приходит из дома, действительно важно. Когда родители сначала на родительском собрании говорят: "вы с ним построже!" А сами всячески противодействуют моим строгостям. Звоню, спрашиваю: "почему он не на занятиях?" Мама: "Да он приболел..." или "Ну давайте я напишу ему заявление по семейным обстоятельствам" И оболтус за мамой - как за каменной стеной. А стоит его прижать - мама тут как тут! Как вы смеете! А нет - потому что мы тоже, грешные, чего-то да стоим. Мы скажем ребятам иногда то, что больше никто не скажет -- ни друзья, ни семья. Так что в идеале надо, чтобы школа или техникум с родителями были в одной связке, а не противоборствующими лагерями.