Состоятельной семье мигрантов в Костроме власти дали жилищный сертификат на 2,7 миллиона

Местные жители возмущены решением администрации, идет проверка Следкома.В Костроме администрация предоставила сертификат на улучшение жилищных условий на сумму 2,66 миллиона рублей семье выходцев из Таджикистана Макхамовым.
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